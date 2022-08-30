РФ обстреливает коридоры, по которым поедет миссия МАГАТЭ – ОП

Россияне пытаются сорвать визит международных экспертов, говорят в ОП

Россия начала целенаправленные обстрелы в районе Запорожской АЭС, чтобы не допустить визит миссии МАГАТЭ на станцию. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте также: В США сообщили, кто ведет огонь вблизи ЗАЭС

“Все предсказуемо. Россия умышленно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться ЗАЭС. Все, чтобы предложить проход через Крым/ОРДЛО”, – написал он в Твиттер.

Подоляк подчеркнул, что позиция Украины по тому вопросу не изменилась. Миссия МАГАТЭ должна попасть на ЗАЭС, въезжая со стороны подконтрольной Украине территории.

Читайте также: В МИД сообщили о задачах миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Также Украина настаивает на демилитаризации АЭС и немедленном отвод российских войск. Подоляк отметил, что на станции должен остаться только украинский персонал.

Напомним, ранее сообщалось, что делегация МАГАТЭ уже прибыла в Киев. В ближайшее время она должна отправиться в Энергодар.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.