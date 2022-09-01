Оккупанты решили вербовать преступников в захваченных тюрьмах – СМИ
Российская армия столкнулась с "серьезной нехваткой живой силы", из-за чего на войну против Украины начали вербовать осужденных. Об этом пишут The Associated Press и CNN со ссылкой на свои источники.
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Отмечается, что российские власти вынуждены искать самые неординарные способы пополнения своей военной группировки в Украине. В частности, возвращаться на фронт заставляют тех, кто ранее получил серьезные ранения. Кроме того, на войну вербуют персонал частных охранных компаний и даже не отбывших наказание уголовников.
По данным американской разведки, россияне не ограничиваются вербовкой собственных преступников. В ближайшее время вербовать начнут украинских преступников из тюрем на оккупированной территории. За согласие воевать на стороне РФ им обещают помилование и финансовую компенсацию.
Напомним, Россия уже пообещала, что ВСУ будут бомбить школы. Известно, зачем это было сказано.
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