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Оккупанты решили вербовать преступников в захваченных тюрьмах – СМИ

Ранее на войну звали только уголовников из самой России, теперь вербуют украинских преступников
 |  Автор: Юрий Кобзар
Оккупанты решили вербовать преступников в захваченных тюрьмах – СМИ
Иллюстративное фото / depositphotos.com

Российская армия столкнулась с "серьезной нехваткой живой силы", из-за чего на войну против Украины начали вербовать осужденных. Об этом пишут The Associated Press и CNN со ссылкой на свои источники.

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Отмечается, что российские власти вынуждены искать самые неординарные способы пополнения своей военной группировки в Украине. В частности, возвращаться на фронт заставляют тех, кто ранее получил серьезные ранения. Кроме того, на войну вербуют персонал частных охранных компаний и даже не отбывших наказание уголовников.

По данным американской разведки, россияне не ограничиваются вербовкой собственных преступников. В ближайшее время вербовать начнут украинских преступников из тюрем на оккупированной территории. За согласие воевать на стороне РФ им обещают помилование и финансовую компенсацию.

Напомним, Россия уже пообещала, что ВСУ будут бомбить школы. Известно, зачем это было сказано.

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