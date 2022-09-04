За сегодня уничтожены две ракеты россиян - Воздушные силы

4 сентября россияне обстреляли Украины ракетами разных типов.

С начала суток 4 сентября российские оккупанты совершили обстрел ракетами разных типов воздушного и наземного базирования. Всего по территории Украины было выпущено более 10 ракет, две из них удалось сбить. Об этом сообщает командование Воздушных сил Украины.

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Россияне направили на Украину управляемые авиационные ракеты Х-59, Х-31, противокорабельные П-800 "Оникс" и крылатые ракеты "Искандер-К". Силами противовоздушной обороны удалось сбить Х-59 и "Искандер-К".

В ВСУ отмечают, что боевики также использует зенитные ракеты С-300 для обстрела прифронтовой зоны, в частности, бьют по гражданским объектам областных центров Украины.

Ранее мы писали, что ракетой типа С-300 россияне ночью обстреляли Николаев. Разрушены учебные и лечебные заведения, а также жилые дома.