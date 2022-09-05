Пограничники ударили по позициям россиян в районе Святогорска: видео
Украинские пограничники "отработали" из станкового противотанкового гранатомета. Для большей точности огня, военные вели корректировку из дрона. Об этом сообщают в Госпогранслужбе в Telegram.
Как сообщается в Госпогранслужбе, пограничники разведывают места дислокации военной техники и личного состава россиян с помощью беспилотников. Обнаруженные цели поражают мобильные группы, передвигающиеся по фронту.
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“На этот раз, по позициям кафиров ребята «отработали» из станкового противотанкового гранатомета. Для большей точности огня параллельно военные вели корректировки с дрона.”- сообщили в Госпогранслужбе.
Пограничники сообщили, что такая тактика позволяет не только наносить урон врагу, но и продвигаться вперед, занимая более выгодные позиции для обороны.
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Напомним, Генштаб озвучил потери врага за сутки. Боевые действия продолжаются с высокой интенсивностью и большими потерями для захватчиков.