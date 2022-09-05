Спецназ ГУР уничтожил склад бюллетеней для псевдореферендума
Спецназ Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожил склад с бюллетенями для псевдореферендума и базу ФСБ в оккупированном городе Каменец-Днепровский Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
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Утверждается, что в результате диверсий на нескольких объектах возникли масштабные пожары, с которыми оккупанты не могли справиться в течение длительного времени. В частности, сгорело управление Государственной казначейской службы и уничтожены бюллетени, подготовленные для проведения псевдореферендума.
“Вместе с этим разбито место базирования подразделения российского ФСБ, охранявшего состав бюллетеней. Точное количество убитых и раненых уточняется. Уцелевших и раненых срочно эвакуируют в направлении оккупированного Крыма”, – говорят в ГУР.
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Отмечается, что оккупанты ввели в городе жесткий комендантский час и подняли в воздух военные вертолеты.
Напомним, военные показали уничтожение вражеской техники беспилотником Bayraktar. Речь идет об уничтожении украинскими военными вражеской БМД-4М, а также двух ракетных комплексов Тор-1М.
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