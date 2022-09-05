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Шойгу в четвертый раз заявил о “взятии” Песок

Пригород Донецка оккупанты “берут” уже больше месяца
 |  Автор: Юрий Кобзар
Шойгу в четвертый раз заявил о “взятии” Песок
У Шойгу дефицит побед для отчетов / EPA / UPG

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о "взятии" российской армией поселка Пески в Донецкой области. Это уже четвертое такое заявление с российской стороны за последний месяц, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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О захвате поселка на окраине Донецка Шойгу заявил 2 сентября. В Страткоме обратили внимание, что это уже четвертое такое заявление от россиян.

Так, первым о взятии поселка еще 4 августа объявили террористы группировки "ДНР". Затем 13 августа Пески “освободил” спикер Минобороны России Игорь Конашенков.

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Наконец, третьим свидетелем “взятия” Песок стал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он похвастался этим событием 21 августа.

И только 2 сентября о захвате поселка уже четвертым по счету заявил глава Минобороны РФ.

"Восхваление такой "выдающейся" победы на седьмой месяц полномасштабной войны свидетельствует лишь о том, что Шойгу боится потерять должность и цепляется за нее из последних сил", – говорят в Страткоме.

Напомним, донецкая область под контролем ВСУ примерно на 45%. Армия РФ не имеет успеха на фронте. 

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