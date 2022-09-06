У МАГАТЭ нет полномочий требовать вывода войск с ЗАЭС – Энергоатом

Главная проблема остается – это присутствие оккупантов на станции

МАГАТЭ не может требовать вывода российских войск с Запорожской АЭС, поскольку полномочия организации в этом вопросе ограничены. Об этом заявил президент украинского "Энергоатома" Петр Котин в интервью Reuters.

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Он отметил, что ситуация, которая сложилась вокруг Запорожской АЭС, является "очень опасной" и беспрецедентной. В этом контексте Украина хотела бы от МАГАТЭ чего-то большего, чем выражение обеспокоенности.

"Возникла необычная ситуация. Все эксперты и сам глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси понимают: все, что нужно, это деоккупация станции. Однако они не могут это предложить прямо из-за ограничения мандата", – заявил Котин.

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По его мнению, постоянное присутствие представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС является правильным шагом, но этим не устраняется изначальная проблема – присутствие оккупантов на станции.

"Нам действительно нужны результаты этой миссии. Выводы экспертов должны помочь разрешить ситуацию вокруг станции и привести к деоккупации. Если нет, то мы должны иметь какие-либо другие жизнеспособные результаты", – говорит Котин.

Напомним, в МАГАТЭ рассказали о последствиях ударов по ЗАЭС. Один из шести реакторов продолжает работать и вырабатывать достаточно энергии для поддержки безопасной работы ЗАЭС.

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