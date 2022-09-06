МАГАТЭ опубликовало отчет по визиту на ЗАЭС

Ситуацию вокруг АЭС назвали беспрецедентной в истории

Ситуация на Запорожской АЭС является беспрецедентной в мировой истории. Для ее стабилизации жизненно необходимо присутствие независимых наблюдателей на станции. Об этом говорится в специальном отчете МАГАТЭ, составленном по итогам состоявшегося на днях визита делегации на станцию.

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Отчет на 52 страницах содержит общую оценку ситуации, которая сложилась. В частности МАГАТЭ отмечает, что ситуация вокруг ЗАЭС беспрецедентна. Это первый случай в истории,когда объект ядерной энергетики оказался в эпицентре военного конфликта.

Указано, что в ходе визита на ЗАЭС члены делегации лично наблюдали повреждения в разных местах, в том числе вблизи реакторов. В частности были упомянуты повреждения в здании для хранения свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов.

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В организации подчеркивают, что ядерная авария на станции может иметь серьезные последствия не только для Украины, но для всего региона. В этом контексте МАГАТЭ настаивает на постоянном присутствии своих наблюдателей на ЗАЭС, чтобы стабилизировать ситуацию.

МАГАТЭ отдельно подчеркивает, что обстрелы АЭС необходимо прекратить из-за угрозы "ядерного инцидента".

В отчете отмечается, что для предотвращении аварии нужно принять ряд важных мер – в первую очередь немедленно установить зону ядерной безопасности. А для этого нужно срочно начать соответствующие консультации.

Напомним, у МАГАТЭ нет полномочий требовать вывода войск с ЗАЭС. Главная проблема остается – это присутствие оккупантов на станции.

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