Зеленский собрал Ставку: Залужный доложил об успехах ВСУ

Президенту рассказали об оперативной ситуации на фронте

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором ему доложили об успехах ВСУ на фронте. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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“Во время заседания Верховному Главнокомандующему было доложено об оперативной ситуации вдоль всей линии фронта. В частности, силы обороны добились успеха в уничтожении ракетных составов, баз, штабов и логистических маршрутов российских захватчиков” – говорится в сообщении.

Также отмечается, что командующий ВСУ Валерий Залужный рассказал Зеленскому об успехах контрбатарейной борьбы. Отдельно было упомянуто, что сегодня количество российских потери перешагнуло отметку в 50 тысяч человек убитыми.

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“Отправляя солдат воевать на Украину, российское военно-политическое командование несет полную ответственность за уничтожение граждан РФ”, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня Гайдай заявил, что ВСУ продвинулись в Луганской области. На Луганщине врага атакуют ВСУ и “бавовна”.

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