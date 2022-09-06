Зеленский собрал Ставку: Залужный доложил об успехах ВСУ
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором ему доложили об успехах ВСУ на фронте. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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“Во время заседания Верховному Главнокомандующему было доложено об оперативной ситуации вдоль всей линии фронта. В частности, силы обороны добились успеха в уничтожении ракетных составов, баз, штабов и логистических маршрутов российских захватчиков” – говорится в сообщении.
Также отмечается, что командующий ВСУ Валерий Залужный рассказал Зеленскому об успехах контрбатарейной борьбы. Отдельно было упомянуто, что сегодня количество российских потери перешагнуло отметку в 50 тысяч человек убитыми.
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“Отправляя солдат воевать на Украину, российское военно-политическое командование несет полную ответственность за уничтожение граждан РФ”, – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сегодня Гайдай заявил, что ВСУ продвинулись в Луганской области. На Луганщине врага атакуют ВСУ и “бавовна”.
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