В Минобороны оценили вероятность широкомасштабного наступления Беларуси

На сегодняшний день вероятность широкомасштабного наступления Беларуси низкая. Уровень подготовки Беларуси низкий потому что все основные соединения и части российской армии переместились в другие районы.

Территория Республики Беларусь использовалась и используется против Украины. Сейчас вероятность широкомасштабного наступления со стороны страны является низкой, ведь военная подготовка страны низкая, потому что все основные соединения и части российской армии переместились в другие районы. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью для Kyiv Post.

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"Первое такое использование территории и инфраструктуры Беларуси было в феврале, когда батальонные тактические группы восточного округа, а восточный военный округ - это дальний восток, зашли на нашу территорию. Тогда формировались колонны прямо на территории Беларуси и заводились в направлении Киева. Второе направление - это нанесение ракетных ударов с использованием бомбардировочной авиации - те же самые Ту-22М3, крылатые ракеты, ракетные комплексы "Искандер" тоже используются для ударов по нашей территории - это угроза", - рассказал генерал-майор.

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Скибицкий прокомментировал также возможную угрозу широкомасштабного наступления из Беларуси. Генерал-майор заверил, что уровень подготовки страны низкий, потому что все основные соединения и части российской армии переместились в другие районы.

"Тот же батальон тактической группы восточного округа сначала был на Харьковском и Донецком направлениях, сейчас находится на Херсонщине. Поэтому резерва и группировок войск, которые способны проводить наступательные операции с территории Беларуси, сейчас мы не видим. Вооруженные силы Беларуси сейчас проводят учения, развернуты определенные батальоны у нашей границы, но это все под контролем. Мы понимаем и видим их меры и готовы реагировать в любой момент.", - сообщил Скибицкий.

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Напомним, Александр Лукашенко заявил, что готов поднимать по тревоге военных. Александр Лукашенко заявил, что при необходимости он может "поднять по тревоге какую-то воинскую часть".