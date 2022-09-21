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Я не верю, что Путин применит ядерное оружие – Зеленский

Официальный Киев допускает, что Путин решиться на ядерный удар, но вероятность этого сценария мала
 |  Автор: Юрий Кобзар
Я не верю, что Путин применит ядерное оружие – Зеленский
Зеленского заявления Путина не впечатлили / president.gov.ua

Президент РФ Владимир Путин уже не впервые грозит миру ядерным оружием, но сомнительно, что он действительно его применит. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild.

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Украинский лидер отметил, что сегодняшние заявление Кремля его не впечатлили.

"Я не верю, что (Путин – ред.) будет использовать это (ядерное – ред.) оружие. Не думаю, что мир позволит ему его использовать", – сказал Зеленский.

Тем не менее, полностью исключать возможность ядерного удара со стороны агрессора украинские власти тоже не готовы.

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"Мы не можем увидеть, что у этого человека на уме, риски есть. Угрозы Путина не могут остаться без внимания, потому что завтра он может сказать: "кроме Украины, мы также хотим захватить часть Польши, иначе мы будем использовать ядерное оружие". Мы не можем пойти на эти компромиссы", – сказал Зеленский.

Напомним, Путин пригрозил применить ядерное оружие и заявил, что это не блеф. Кремль готов к ядерной войне “при угрозе своей территориальной целостности”.

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