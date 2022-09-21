Я не верю, что Путин применит ядерное оружие – Зеленский

Официальный Киев допускает, что Путин решиться на ядерный удар, но вероятность этого сценария мала

Президент РФ Владимир Путин уже не впервые грозит миру ядерным оружием, но сомнительно, что он действительно его применит. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild.

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Украинский лидер отметил, что сегодняшние заявление Кремля его не впечатлили.

"Я не верю, что (Путин – ред.) будет использовать это (ядерное – ред.) оружие. Не думаю, что мир позволит ему его использовать", – сказал Зеленский.

Тем не менее, полностью исключать возможность ядерного удара со стороны агрессора украинские власти тоже не готовы.

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"Мы не можем увидеть, что у этого человека на уме, риски есть. Угрозы Путина не могут остаться без внимания, потому что завтра он может сказать: "кроме Украины, мы также хотим захватить часть Польши, иначе мы будем использовать ядерное оружие". Мы не можем пойти на эти компромиссы", – сказал Зеленский.

Напомним, Путин пригрозил применить ядерное оружие и заявил, что это не блеф. Кремль готов к ядерной войне “при угрозе своей территориальной целостности”.

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