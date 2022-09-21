Данилов сказал, почему Путин на полдня отложил объявление мобилизации

Путин хотел выступить с заявлением еще накануне вечером, но в итоге выступил утром сегодня

В Кремле нет единого мнения касательно мобилизации в России. Президент Владимир Путин вынужденно пошел на уступки части своего окружения в этом вопросе. Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

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Он отметил, что Путин планировал объявить мобилизацию еще во вторник вечером, но отложил свое публичное заявление до утра среды.

“Внутри приближенной к Путину группы есть определенные споры, потому что вчера должна была быть мобилизация, а сегодня уже частичная мобилизация. Мы понимаем, что там происходит", – рассказал Данилов.

В то же время сам факт объявления мобилизации в России, по мнению Данилова, указывает на то, что президентом РФ овладел страх.

"Вы видите страх врага, как старый, больной и нервный человек читает текст из суфлера, который ему написали. Для нас это не неожиданность", – заявил он.

Напомним, сегодня утром Путин объявил в России частичную мобилизацию. Отправить на войну хотят еще 300 тысяч россиян.

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