Всемирный банк выделил Украине $200 миллионов

Средства будут направлены на восстановление электросети и систем теплоснабжения в Киеве, Харькове, Николаеве, Сумах и городах Черниговской области.

Всемирный банк выделяет Украине дополнительные $200 миллинов долларов на восстановление энергетики. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль подписал в Вашингтоне соглашение с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде. Об этом он сообщил в Телеграм.

По словам Шмыгаля, привлеченные от Всемирного банка средства будут направлены на восстановление электросети и систем теплоснабжения в Киеве, Харькове, Николаеве, Сумах и городах Черниговской области.

На встрече с представителем Всемирного банка премьер Украины обсудил совместную работу в рамках межведомственной платформы координации доноров (финансовый рамштайн).

"Совместно с Всемирным банком готовим к реализации и проект страхования военных рисков для иностранных инвестиций. Это ключевой инструмент, чтобы привлечь эти инвестиции уже сейчас, не дожидаясь завершения войны", - отметил Шмыгаль.

Он поблагодарил партнеров из Всемирного банка за поддержку Украины и программы восстановления, которая станет крупнейшим проектом восстановления в Европе со времен Второй мировой войны.

Напомним, в феврале Всемирный банк объявил о дополнительном грантовом финансировании для Украины на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк выделит $50 млн на ремонт дорог и мостов в Украине.

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