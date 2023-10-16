Ночью РФ атаковала 3 области дронами и ракетами: есть пострадавшие и попадания

В ночь на 16 октября Россия атаковала дронами и ракетами три области Украины.

| Автор: Мальцева Ольга

В ночь на 16 октября Россия атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. В результате атаки в нескольких областях страны работала ПВО, также зафиксировано попадание и есть пострадавшие.

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Так, ночью враг атаковал Кировоградскую область. В результате атаки есть попадания. Об этом сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

"Всю ночь враг терроризировал Кировоградщину ракетами и дронами. Работало ПВО. Есть сбитие, к сожалению есть и попадания", говорится в сообщении.

Райкович добавил, что один человек доставлен в больницу. Разрушений гражданской инфраструктуры нет.

Не спокойной была ночь и в Хмельницкой области. Так враг атаковал область "Шахидами". Об этом сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

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"Этой ночью враг атаковал Хмельницкую область "Шахедами". В области активно работали силы ПВО. Разрушений и пострадавших нет", - сообщил Тюрин.

Россия ночью ракетами и БПЛА по Полтавщине. В результате атаки пострадали 3 человека, среди них ребенок. О ситуации в регионе сообщил председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин.

"Ночью враг атаковал Полтавщину ракетами и БпЛА. В Миргородском районе были слышны звуки взрывов. К счастью, попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет. Однако обломки ракеты повредили несколько частных домов. По предварительной информации пострадали три человека, среди них один десятилетний ребенок. Все доставлены в больницу. Погибших нет", - написал Пронин.

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Напомним, силы ПВО сбили две ракеты и 11 шахедов. В общем враг запустил по Украине баллистическую ракету Искандер М, пять Х-59 и 12 ударных беспилотников.