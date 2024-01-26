В Ковельском районе правоохранители обнаружили незаконный цех, где обрабатывали янтарь.

| Автор: Мальцева Ольга

В Волынской области правоохранители обнаружили незаконный цех, где обрабатывали янтарь. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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"В результате проведенных мероприятий в Ковельском районе правоохранители обнаружили незаконный цех, где находились станки, с помощью которых обрабатывали янтарь, и значительное количество сырья", - говорится в сообщении.

Правоохранители нашли и изъяли более 120 килограммов обработанных и необработанных камней янтаря, готовые изделия из него, черновые записи и другие вещественные доказательства.

В ГПСУ сообщили, что изъятое имущество направили на экспертизу, по результатам которой будет принято соответствующее правовое решение.

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Мероприятия проводились под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры в рамках уголовного производства по ст. 240-1 УК Украины, начатого в отношении граждан, которые занимались незаконной добычей, переработкой и сбытом, в том числе за границу, "солнечных" камней.

На Волыни обнаружили подпольный цех по обработке янтаря / dpsu.gov.ua На Волыни обнаружили подпольный цех по обработке янтаря / dpsu.gov.ua На Волыни обнаружили подпольный цех по обработке янтаря / dpsu.gov.ua

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