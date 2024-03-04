Вступление Украины в ЕС: Стефанишина назвала дату переговорной рамки

Ольга Стефанишина сообщила, что Украина рассчитывает, что Европейская комиссия представит рамки переговоров по вступлению страны в Европейский Союз не позднее 12 марта.

| Автор: Мальцева Ольга

Украина рассчитывает, что Европейская Комиссия представит рамки переговоров по вступлению страны в Европейский Союз не позднее 12 марта. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время разговора в кулуарах на международной платформе "Восстановление прав пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом: элемент мира и мирового поражения", сообщает Liga.net.

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"Не позднее 12 марта мы ожидаем, что Еврокомиссия представит переговорную рамку и оценит прогресс в реформах для того, чтобы уже 19 марта страны ЕС могли принять решение", - сообщила Стефанишина.

Она выразила надежду, что задержек не будет. Она подчеркнула, что есть "печальные случаи", когда внутренние проблемы в парламенте приводят к обращениям в Еврокомиссию.

"Это очень печальная практика, и я до сих пор не знаю, какое это будет иметь влияние. Надеюсь, что когда мы говорим, что в наших стратегических вопросах мы - команда Украины, то так будет оставаться и тогда, когда у нас есть сложные процессы в нашей стране", - акцентировала вице-премьер по вопросам европейской интеграции.

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По ее словам, по состоянию на 24 февраля Украина имела четкий алгоритм действий, однако пока трудно спрогнозировать, будет ли он выполнен в связи с последними событиями.

Напомним, вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия назвала сроки предоставления условий для переговоров. Европейская комиссия планирует в течение ближайших недель подготовить рамочные условия для переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз.