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РФ готова перейти с доллара на "очень перспективный юань", - Медведев
Россия не боится запрета на банковские операции с долларом и евро, потому что готова перейти на "очень перспективный юань". Об этом в интервью российским СМИ заявил бывший президент РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
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По его словам, отключение России от международной системы банковских операций SWIFT маловероятно и в целом не так опасно.
"Я не очень верю, что нас кто-то от этой системы отключит, потому что это не выгодно никому. Но даже если это произойдет, у нас есть заготовка – у нас есть своя система. Никакой фатальной катастрофы не произойдет", - заявил Медведев.
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Он также выразил уверенность, что решение США о запрете использования доллара российскими банками тоже не станет проблемой для России.
"Отсутствие доллара сможем заменить евро. Если будет решение по евро – есть юань. Это новая очень перспективная резервная валюта", - считает Медведев.
Напомним, Минфин США предупредил, что санкции на случай вторжения в Украину уже готовы. Ограничения существенно повлияют на российскую экономику, рассматриваются все варианты.
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