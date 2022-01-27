Украинские миротворцы разбомбили базу террористов в Конго

В Конго украинские миротворцы привлекаются для выполнения боевых задач

Украинские миротворцы из 18-го отдельного вертолетного отряда миротворческой миссии ООН уничтожили военную базу боевиков в Демократической Республике Конго. Об этом сообщил в Фейсбуке помощник командира отряда по связям со СМИ Александр Савченко.

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Отмечается, что из-за постоянных нападений боевиков на деревни и города в провинции Северное Киву гибнет мирное население. В связи с этим президент Конго Феликс Чисекеди обратился за помощью к соседней Уганде, и в декабре началась совместная операция конголезской и угандийской армий по борьбе с террористами.

Из-за труднопроходимой местности и отсутствия инфраструктуры эффективно противодействовать боевикам не получалось, поэтому руководство Миссии ООН поручило украинским миротворцам принять участие в уничтожении уже известных военных целей террористов в районе города Буния.

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"В ходе выполнения боевой задачи украинские пилоты произвели выстрелы неуправляемыми авиационными ракетами и использовали тепловые ловушки, чтобы избежать вероятной атаки боевиков. По итогам операции все плановые цели были успешно уничтожены", - говорится в сообщении.

Савченко отметил, что такие боевые задачи "привычны" для украинских вертолетчиков из состава 18-го отдельного вертолетного отряда.

Напомним, в Конго при обстреле лагеря с беженцами погибли 22 человека. Правительство обвинило в нападении вооруженную группировку Кооперация за развитие Конго.

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