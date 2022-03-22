Украинцы оказались в "подлинном аду" – генсек ООН

Отголоски российско-украинской войны ощутит на себе весь мир

Из-за российского военного вторжения украинцы оказались в "подлинном аду", весь мир ощутит на себе отголоски этой войны. Такое мнение высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет The Guardian.

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По его словам, в этой войне нельзя победить, поэтому рано или поздно конфликт будет перенесен с полей сражений за стол мирных переговоров.

"Это неизбежно. Вопрос только в том, сколько еще жизней должно быть потеряно? Сколько еще бомб должно упасть? Сколько семей должно быть разрушено или сколько украинцев и русских будет убито?" – сказал Гутерриш.

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Генсек ООН подчеркнул, что весь мир столкнется с отголосками этой войны. В частности, речь идет о стремительном росте цен на продукты питания, энергию и удобрения, что грозит "глобальным кризисом голода".

Напомним, ранее сообщалось, что из-за войны в Украине ООН прогнозирует "ураган голода". Война в Украине уже нарушает цепочки поставок и вызывает резкий рост цен на топливо, продуктов питания и транспорт, отметил Антониу Гутерреш.

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