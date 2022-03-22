Армия Беларуси готова к вторжению в Украину – CNN

Беларусь может включиться в войну уже в ближайшие дни

В ближайшее время белорусская армия может присоединиться к российскому вторжению в Украину. К такому выводу пришли аналитики НАТО, сообщает CNN.

Читайте также: Беларусь готовится к наступлению - Генштаб

"Вероятность того, что Беларусь вступит в конфликт, растет, Путину нужна поддержка", - заявил журналистам на условиях анонимности представитель НАТО.

По данным белорусской оппозиции, армейские подразделения Беларуси готовы для срочного развертывания и вторжения в Украину. По данным разведки НАТО, сейчас белорусские власти готовят почву, чтобы оправдать участие страны в агрессии против Украины.

Читайте также: Лукашенко заявил, что не поддерживает вторжение РФ в Украину

При этом аналитики полагают, что окончательное решение о подключении белорусской армии к боевым действиям будет принимать Кремль.

"Дело не в том, чего хочет Александр Лукашенко. Вопрос в том, хочет ли Путин еще одну нестабильную страну в регионе? Вмешательство дестабилизирует Беларусь", - говорят в НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь отвела десантников от границы с Украиной. В Минобороны Беларуси говорят, что им "чужого не нужно".

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.