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Армия Беларуси готова к вторжению в Украину – CNN

Беларусь может включиться в войну уже в ближайшие дни
 |  Автор: Юрий Кобзар
Армия Беларуси готова к вторжению в Украину – CNN
Иллюстративное фото / t.me/modmilby

В ближайшее время белорусская армия может присоединиться к российскому вторжению в Украину. К такому выводу пришли аналитики НАТО, сообщает CNN.

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"Вероятность того, что Беларусь вступит в конфликт, растет, Путину нужна поддержка", - заявил журналистам на условиях анонимности представитель НАТО.

По данным белорусской оппозиции, армейские подразделения Беларуси готовы для срочного развертывания и вторжения в Украину. По данным разведки НАТО, сейчас белорусские власти готовят почву, чтобы оправдать участие страны в агрессии против Украины.

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При этом аналитики полагают, что окончательное решение о подключении белорусской армии к боевым действиям будет принимать Кремль.

"Дело не в том, чего хочет Александр Лукашенко. Вопрос в том, хочет ли Путин еще одну нестабильную страну в регионе? Вмешательство дестабилизирует Беларусь", - говорят в НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь отвела десантников от границы с Украиной. В Минобороны Беларуси говорят, что им "чужого не нужно".

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