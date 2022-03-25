Путин обвинил США и Японию в искажении фактов о ВМВ

Хозяин Кремля уверен, что японцы неправильно чтут память погибших в Хиросиме и Нагасаки

США и Япония искажают факты о Второй мировой войне и пренебрегают вкладом советской армии в победу над странами Оси. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями сферы искусства и литературы, пишут российские СМИ.

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"В Голливуде раз за разом выходили фильмы, в которых единственными победителями нацизма назывались Соединенные Штаты. При этом мужество, героизм и победа Красной армии, ее решающий вклад просто взяли и отменили", - заявил Путин.

В частности, российский президент обвинил Японию в том, что там в день памяти о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки "стыдливо молчат о том, кто же сбросил бомбы".

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"Или пишут очевидную чушь - мол, это сделали некие абстрактные союзники", - заявил он.

Напомним, премьер Британии сравнил Зеленского с Черчиллем. Зеленский сплотил украинцев и стал их голосом на международной арене, считает британец.

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