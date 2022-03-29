В США решили ускорить производство ракет для Украины — СМИ

Киев запросил у американской стороны 1 000 противотанковых и зенитных ракет ежедневно.

В Пентагоне США решили ускорить процесс производства ракет для Украины. Об этом со ссылкой на представителя оборонного ведомства сообщает издание CNN.

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Так, по данным СМИ, Украина запросила у США ежедневные поставки 500 противотанковых ракет Javelin и 500 зенитных ракет Stinger.

По состоянию к 7 марта США и союзники по НАТО отправили в страну в районе 17 тыс противотанковых и 2 тыс зенитных ракет. С того времени поставки увеличились, но точная информация не предоставляется.

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Затем, 16 марта, Белый дом заявил, что выделит Киеву помощь в $800 млн. В него входили 2 тыс комплексов Javelin и 800 комплексов Stinger. Производную линию Stinger перезапускали для выполнения заграничных заказов. Кроме того, изучается возможность увеличения мощностей и уменьшения сроков производства.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ назвали условие для применения ядерного оружия.

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