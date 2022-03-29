В НАТО все еще хотят диалога с Путиным — СМИ

Некоторые страны считают, что это позитивно отразится на мирном процессе с Украиной.

Члены НАТО все еще не могут определиться, стоит ли вести диалог с главой РФ Владимиром Путиным, или нет. Некоторые из них все еще выступают за переговоры. Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Согласно опубликованной информации, продолжение диалога с россиянами поддерживает Германия и Франция. Там считают, что это позитивно повлияет и поможет ускорить мирные переговоры между РФ и Украиной, а также добиться полного прекращения огня.

Но есть в НАТО и более радикальные государства. Например, это Великобритания, Польша и государства Восточной и Центральной Европы, кроме Венгрии.

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Лидеры указанных государств считают, что беседы с Путиным не являются продуктивными.

Издание получило один из документов, в котором сказано, что диалог Франции и Германии с Кремлем возможно "сыграет на руку Путину".

Напомним, ранее сообщалось, что РФ отдает приказы "сравнять с землей" населенные пункты Украины.

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