В Беларуси военные РФ отходят от Украины и грузятся в эшелоны
Российские войска в Беларуси начали отходить от украинской границы и грузятся в железнодорожные эшелоны. Видео и фото происходящего белорусы публикуют в соцсетях.
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Так, в белорусском Гомеле, что недалеко от украинского Чернигова, очевидцы сняли на видео, как колонна военной техники с российскими флагами едет через город по направлению от украинской границы.
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Также опубликована запись, на которой видно, как российскую технику грузят на железнодорожные платформы. Утверждается, что действие происходит в городе Речица под Гомелем.
"Более 70 гусеничных боевых машин пехоты ВС России с отметкой "V" были замечены сегодня утром возле железнодорожного вокзала в Речице (Гомельская область). На некоторых машинах есть флаги России и ВДВ", - говорится в аннотации к видео.
More than 70 tracked infantry fighting vehicles of the Russian Armed Forces with “V” marks were seen this morning near the railway station in Rechitsa (Gomel region).— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 29, 2022
Some vehicles have Russian and Airborne forces flags.
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Напомним, российские власти заявили о переходе к новому этапу войны. По словам Шойгу, основные усилия будут сосредоточены на захвате Донбасса. Позднее россияне объявили, что сворачивают активность в районе Киева и Чернигова.
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