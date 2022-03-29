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В Беларуси военные РФ отходят от Украины и грузятся в эшелоны

Очевидцы публикуют видео с отходом оккупационных войск от Украины
 |  Автор: Юрий Кобзар
В Беларуси военные РФ отходят от Украины и грузятся в эшелоны
Иллюстративное фото / EPA

Российские войска в Беларуси начали отходить от украинской границы и грузятся в железнодорожные эшелоны. Видео и фото происходящего белорусы публикуют в соцсетях.

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Так, в белорусском Гомеле, что недалеко от украинского Чернигова, очевидцы сняли на видео, как колонна военной техники с российскими флагами едет через город по направлению от украинской границы.

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Также опубликована запись, на которой видно, как российскую технику грузят на железнодорожные платформы. Утверждается, что действие происходит в городе Речица под Гомелем.

"Более 70 гусеничных боевых машин пехоты ВС России с отметкой "V" были замечены сегодня утром возле железнодорожного вокзала в Речице (Гомельская область). На некоторых машинах есть флаги России и ВДВ", - говорится в аннотации к видео.

Напомним, российские власти заявили о переходе к новому этапу войны. По словам Шойгу, основные усилия будут сосредоточены на захвате Донбасса. Позднее россияне объявили, что сворачивают активность в районе Киева и Чернигова.

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