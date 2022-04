В Беларуси военные РФ отходят от Украины и грузятся в эшелоны

Российские войска в Беларуси начали отходить от украинской границы и грузятся в железнодорожные эшелоны. Видео и фото происходящего белорусы публикуют в соцсетях.

Читайте также: Власти Венгрии устроили скандал с оппозицией из-за Украины

Так, в белорусском Гомеле, что недалеко от украинского Чернигова, очевидцы сняли на видео, как колонна военной техники с российскими флагами едет через город по направлению от украинской границы.

Читайте также: В НАТО все еще хотят диалога с Путиным — СМИ

Также опубликована запись, на которой видно, как российскую технику грузят на железнодорожные платформы. Утверждается, что действие происходит в городе Речица под Гомелем.

"Более 70 гусеничных боевых машин пехоты ВС России с отметкой "V" были замечены сегодня утром возле железнодорожного вокзала в Речице (Гомельская область). На некоторых машинах есть флаги России и ВДВ", - говорится в аннотации к видео.

More than 70 tracked infantry fighting vehicles of the Russian Armed Forces with “V” marks were seen this morning near the railway station in Rechitsa (Gomel region).

Some vehicles have Russian and Airborne forces flags.

1/2 pic.twitter.com/YaVQZ7iQna