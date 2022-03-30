Парламент Канады одобрил безвиз с Украиной

Теперь решение за правительством, которое должно внедрить новую процедуру въезда для украинцев

Федеральный парламент Канады большинством голосов одобрил отмену визовых требований для граждан Украины. Об том сообщает пресс-служба канадского парламента.

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Так, депутаты проголосовали за комплексный отчет постоянного комитета по гражданству и иммиграции, содержащий несколько пунктов:

Осуждение российского вторжения в Украину, которое является необоснованным и неспровоцированным, а также явно нарушает международное право.

Обращение к правительству Канады с призывом о поддержке украинцев, в частности, путем рассмотрения иммиграционных заявлений украинцев в срочном порядке.

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Введение безвизового режима для поездок украинцев в Канаду путем быстрой выдачи электронных разрешений на въезд.

Теперь окончательное решение должно принять канадское правительство.

Напомним, к лету Польша откажется от угля из РФ, к зиме – от нефти. Варшава призывает Европу следовать ее примеру и отказаться от российских энергоносителей.

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