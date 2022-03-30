Песков о призывах идти до конца в Украине: Сталинградов у нас в календаре нет

После переговоров в Стамбуле "путиноботы" заявили, что надо идти до конца в войне с Украиной.

Песков заявил, что не может констатировать серьезные прорывы в переговорах. / Геращенко / Телеграм

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил россиянам на недовольства переговорами делегаций в Стамбуле, которые прошли 29 марта. По мнению путиноботов, рашисты должны "идти до конца" и не подписывать мирных соглашений на данном этапе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

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Один из журналистов спросил у Пескова, есть ли смысл вести переговоры, когда "на календаре боевых действий Сталинград".

"Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно… А главное - здесь не должно быть каких-то эмоций. Переговорами занимаются профессионалы, нужно им доверять. Позиция российской стороны хорошо известна, она логична, она имеет очень прочную подоснову, и эта позиция не менялась. Продолжаем работать. А эмоции давайте оставим нашим недругам," - заявил пресс-секретарь российского диктатора.

К слову, метафора о Сталинграде используется как "решающая битва", за которой последует перелом в полномасштабной войне.

Ранее мы писали, что член украинской делегации Давид Арахамия прокомментировал вчерашние переговоры в Стамбуле. Глава делегации отметил, что без предварительного отвода войск мирный договор будет считаться недействительным. Отвод ВС РФ в этом контексте должен состояться на рубежи по состоянию на 23 февраля 2022 года.