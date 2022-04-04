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Материалы закончились: В России АвтоВАЗ остановил производство

Сотрудников отправили в "отпуск", который должен был состояться летом.
Материалы закончились: В России АвтоВАЗ остановил производство
Иллюстрированное фото / EPA / UPG

В России автоконцерн АвтоВАЗ остановил производство начиная с сегодняшнего дня, 4 апреля. Причиной является то, что у него попросту закончились некоторые материалы. Об этом со ссылкой на пресс-службу АвтоВАЗа сообщают росСМИ.

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Так, по имеющейся информации, компания испытывает "продолжающуюся нехватку электронных компонентов". Потому было решено отправить людей в "корпоративный отпуск" с 4 апреля якобы только до 24 апреля. Хотя раньше он был запланирован на 25 июля-14 августа.

Опять же, якобы целью "отпуска" является то, что руководство АвтоВАЗа не хочет допустить сильного сокращения заработка своих сотрудников.

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Примечательно, что из-за проблем с поставками концерн раньше переводили на 4-дневный режим работы на три месяца. Это касается всех сотрудников.

Напомним, что РФ ждут очередные санкции. Уже в среду в Евросоюзе обсудят эмбарго на российские нефть и газ.

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