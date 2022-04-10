Джонсон раскрыл подробности своего приезда в Украину

Британский премьер-министр добрался в Киев с помощью "Укрзализныци".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - настоящий друг Украины. Политик посетил Киев 9 апреля, где встретился с Владимиром Зеленским и анонсировал помощь Британии в борьбе против российских оккупантов. Пресс-служба "Укрзализныци" раскрыла подробности приезда Джонсона в Украину.

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Как оказалось, Борис Джонсон прибыл в Киев на борту украинского поезда из Польши. Премьер-министр обратился со словами благодарности к "железным людям" - именно так называют украинских железнодорожников за их непосильный труд во время эвакуации миллионов украинцев ежедневно. На борту его угостили украинским салом.

"Я на борту фантастического поезда Укрзализныци из Польши в Киев. Просто хотел выразить вам огромную благодарность - всей команде железнодорожников - за то, что вы делаете. Я слышал, что вас здесь называют "железные люди". Это, конечно, связано с вашей железнодорожной индустрией, но в то же время отражает и ваш дух, настоящий украинский дух, который украинцы демонстрируют в сопротивлении ужасной агрессии РФ," - обращается к работникам индустрии Джонсон.

Политик выразил глубокие соболезнования по поводу гибели и ранений железнодорожников в результате ракетного удара рашистов по Краматорску.

"Я хочу, чтобы вы знали - Соединенное Королевство поддерживает вас в этой борьбе," - отметил Борис Джонсон.

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Также премьер-министр королевства анонсировал помощь Украине в размере 500 млн долларов кредита, а также пообещал отправить 120 БТР, новые противокорабельные ракетные комплексы и технику на 130 млн долларов.

Ранее мы писали, что работники ЧАЭС воровали топливо у российских боевиков, чтобы снабжать генераторы во время отключения электричества. Сотрудники станции вспоминают, как боялись, что бездумные действия россиян приведут к катастрофе всего человечества.