Премьер Молдовы объяснила отказ продать Украине истребители

На вооружении Молдовы есть 6 МиГ-29, они давно уже не летали, но находятся в исправном состоянии

Молдова не так хорошо оснащена военной техникой, чтобы предоставлять помощь Украине. Об этом заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица, комментируя информацию об отказе в продаже Киеву шести истребителей МиГ-29, пишет "NewsMaker".

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Глава молдавского правительства подчеркнула, что официальный Кишинёв с начала войны помогает Украине – принимает беженцев, поставляет гуманитарную помощь, присоединяется к вводимым против России санкциям.

"Что касается военной помощи Украине, есть страны, которые гораздо более оснащены военной техникой, которые обладают большей устойчивостью в экономической и энергетической отраслях, чтобы оказать эту помощь", - заявила Гаврилица.

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При этом премьер отказалась сообщить, получала ли Молдова официальный запрос Украины на продажу этих истребителей. Также она не захотела ответить, в каком состоянии находятся самолеты.

Напомним, ранее сообщалось, что Молдова отказалась продавать Украине свои истребители. В Молдове есть 6 истребителей Миг-29, базирующихся на авиабазе в селе Маркулешты, в северной части страны. По официальным данным, все они в рабочем состоянии, но самолеты давно не поднимались в воздух.

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