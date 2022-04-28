"Министерство обороны Приднестровья" объявило военные сборы - ГУР
“Министерства обороны Приднестровья” направило письмо местным администрациям о проведении призыва граждан на “специальные сборы”. Об этом стало известно ГУР МО Украины.
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Само письмо датировано еще 21 апреля, то есть, до начала провокаций РФ на территории “Приднестровской Молдавской республики”.
“Отмечается, что цель собрания – “обеспечение 100% укомплектованности личного состава Миротворческого контингента Приднестровской молдавской республики, а также обеспечение занятостью трудоспособного населения республики”, - поделились в ГУР.
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Как отметили в ГУР, срок этих сборов - 90 дней. Призываются туда мужчины до 55 лет, которым “ПМР” обещает “денежное и вещевое обеспечение, проживание и питание”. Денежное обеспечение обещано в размере 2800 “рублей ПМР”.
В ГУР МО Украины добавили, что, вероятно, эти сборы будут иметь принудительный характер, несмотря на формальное "добровольное участие".
Напомним, что ранее в "Приднестровье" произошло несколько взрывов. А вчера на территории самопровозглашенной "ПМР" звучала стрельба возле военных складов в селе Колбасна. Руководство "республики" обвинило в этом Украину.
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