В Кремле ответили на намерение Лондона вооружать Молдову и Грузию
В Кремле считают, что намерение Запада поставлять оружие не только Украине, но и Молдове с Грузией, спровоцирует нестабильность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Песков отметил, что подобные действия угрожают безопасности континента.
"Сама по себе тенденция на накачивание вооружениями Украины и других стран - это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность", - отметил он.
Также пресс-секретарь добавил, что заявление Трасс следует оценивать МИД России.
Ранее Подоляк спрогнозировал "демилитаризацию" приграничных районов РФ. Уже в ближайшие недели местные начнут сомневаться в действиях собственной власти, считает советник руководителя Офиса президента.