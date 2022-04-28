В Кремле ответили на намерение Лондона вооружать Молдову и Грузию

Песков уверен, что такие планы угрожают безопасности континента.

В Кремле считают, что намерение Запада поставлять оружие не только Украине, но и Молдове с Грузией, спровоцирует нестабильность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Песков отметил, что подобные действия угрожают безопасности континента.

"Сама по себе тенденция на накачивание вооружениями Украины и других стран - это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность", - отметил он.

Также пресс-секретарь добавил, что заявление Трасс следует оценивать МИД России.

Ранее Подоляк спрогнозировал "демилитаризацию" приграничных районов РФ. Уже в ближайшие недели местные начнут сомневаться в действиях собственной власти, считает советник руководителя Офиса президента.