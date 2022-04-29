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Санкции могут ослабить, если РФ выведет войска из Украины - Госдеп США

Однако если Владимир Путин решит вернуться или просто будет угрожать, ограничения сразу же вернут.
Санкции могут ослабить, если РФ выведет войска из Украины - Госдеп США
Виктория Нуланд / EPA / UPG

США могут ослабить санкции против РФ, если Кремль решит вывести войска из территории Украины. Об этом заявила замглавы Госдепа США Виктория Нуланд, передает "РБК-Украина".

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"Если россияне действительно уйдут, то можно было бы соизмерить какое-то послабление санкций с выводом их войск", — говорит Нуланд. 

По ее словам, в это же время будет сохраняться готовность вернуть ограничения в отношении РФ, если Путин или вернется, или только будет угрожать вернуться. 

Также Нуланд подчеркнула, что Украина может обратиться с просьбой о международных миротворцах мониторинга соглашения о выводе войск, которые, в том числе, будут обеспечивать безопасность вдоль границ. 

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"Поэтому мы открыты к разговору о любых вещах, чтобы гарантировать, что когда Украина выиграет эту войну, это все никогда не повторится", — подытожила представитель Госдепа.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что газовый шантаж не позволит РФ избежать санкций.

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