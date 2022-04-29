Санкции могут ослабить, если РФ выведет войска из Украины - Госдеп США

Однако если Владимир Путин решит вернуться или просто будет угрожать, ограничения сразу же вернут.

США могут ослабить санкции против РФ, если Кремль решит вывести войска из территории Украины. Об этом заявила замглавы Госдепа США Виктория Нуланд, передает "РБК-Украина".

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"Если россияне действительно уйдут, то можно было бы соизмерить какое-то послабление санкций с выводом их войск", — говорит Нуланд.

По ее словам, в это же время будет сохраняться готовность вернуть ограничения в отношении РФ, если Путин или вернется, или только будет угрожать вернуться.

Также Нуланд подчеркнула, что Украина может обратиться с просьбой о международных миротворцах мониторинга соглашения о выводе войск, которые, в том числе, будут обеспечивать безопасность вдоль границ.

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"Поэтому мы открыты к разговору о любых вещах, чтобы гарантировать, что когда Украина выиграет эту войну, это все никогда не повторится", — подытожила представитель Госдепа.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что газовый шантаж не позволит РФ избежать санкций.

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