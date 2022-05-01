"Мировая война уже началась": Посол обратился к Германии

Он называет страх поставлять оружие полной чушью.

Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что стране не стоит бояться поставлять оружие Киеву из-за опасений начала мировой войны, так как она уже началась. Слова дипломата передает Bild.

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"Мировая война уже началась. Нападение Путина на Украину затрагивает всех, включая немцев, хотя еще не в военном плане", - говорит Мельник.

Он указывает на то, что все должны понять желание Владимира Путина. Диктатор хочет "нового империалистического мирового порядка с меньшим НАТО". Речь идет о Польше, Чехии и Словении. Путин ведет войну, чтобы уничтожить весь Запад и его систему ценностей.

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Говоря об опасения Германии, посол добавил, что страна для Путина уже давно стала стороной войны.

"Каждый, кто хочет предотвратить эскалацию их войны, должен помочь нам сейчас поставить Путина на его место. Победа России в Украине была бы худшим, что могло произойти с Германией", – подытожил Мельник.

Напомним, ранее в МИД Германии назвали условие для снятия санкций с России.

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