Румыния объявила тендер на ремонт ж/д путей для перевозки грузов из Украины

Срочный ремонт старой ширококолейки, соединяющей Джурджулешты и порт Галац, позволит украинским грузовым поездам быстрее добираться до кораблей.

Министерство транспорта Румынии объявило тендер на ремонт ж/д-линии между селом Джурджулешты и портом Галац. Об этом сообщил нардеп от Слуги Народа Дмитрий Соломчук, ссылаясь на главу румынского Минтранса Сорина Гриндяну.

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Срок проведения тендера заканчивается 19 мая 2022 года.

"Мы оперативно запустим ж/д линию в порт Галац. 19 мая 2022 года заканчивается срок проведения тендера на ремонт ширококолейной железнодорожной линии между Джурджулешты и портом Галац", - рассказал Гриндяну.

Он сообщил, что этот маршрут позволит отгружать и получать грузы через Молдавию и порт Галац, который вместе с портом Констанцы станет ключевым в регионе для перевозки товаров и сырья. Его ремонт займет 60 дней с момента подписания контракта.

Соломчук в свою очередь отметил, что ремонт данной ширококолейки позволит поездам с зерном из Украины добираться до кораблей, при этом не теряя времени на то, чтобы менять колеса на границе.

"Транспортировка зерна по Черному морю остается самым дешевым решением для Украины и ее партнеров, несмотря на подорожание страхования кораблей из-за войны в акватории Черного моря", - пояснил нардеп.

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