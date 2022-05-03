Германия подняла истребители из-за российского самолета-разведчика - СМИ

Самолет Ан-40 незаконно нарушил воздушное пространство Дании и Швеции.

Германия решила поднять в небо свои истребители после того, как над Балтийским морем зафиксировали российский самолет-разведчик. Об этом сообщает DPA.

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Согласно информации от DPA, данный инцидент произошел еще 30 апреля. Российский самолет был замечен в международном воздушном пространстве у острова Рюген. Сразу же после этого Германией с авиабазы ​​Лааге были запущены два истребителя Eurofighter, которые сопровождали российский самолет в воздушном пространстве.

Германия сразу же запустила два истребителя Eurofighter с авиабазы ​​Лааге. Они сопровождали самолет РФ в международном воздушном пространстве.

Ранее Данилов заявил, что мирного договора с Россией не будет. Киев и Москва могут подписать лишь документ о капитуляции страны-агрессора, заявляют у Зеленского.