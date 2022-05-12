Россия снова продлила запрет на полеты в 11 аэропортов страны

Режим полетов на юге России был ограничен с 24 февраля.

Росавиация в 13-й раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ. Об этом говорится на сайте ведомства.

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Запреты были продлены до 19 мая.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 19 мая 2022 года 03:45 мск. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", – говорится в сообщении.

Остальные аэропорты в РФ работают в штатном режиме.

Ранее Зеленский рассказал, когда закончится война. Война, развязанная Россией против Украины, завершится тогда, когда Украина вернет все свои территории и людей, заявил Президент.