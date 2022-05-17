Путин может приехать в Турцию на встречу с Эрдоганом на днях – СМИ

Считается, он примет участие в бизнес-встрече на высшем уровне.

Глава РФ Владимир Путин может посетить Турцию с официальным визитом, в рамках которой встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Считается, что поездка состоится на днях. Об этом сообщает местное турецкое издание star.com.tr.

Читайте также: Кулеба исключил возможность уступок России для прекращения огня

Так, по данным СМИ, в среду, 18 мая, Турцию посетит коммерческая делегация, которую возглавит российский вице-премьер Александр Новак. Будут проведены встречи по экономическим вопросам.

Издание сообщает, что стороны обсудят инвестиции РФ в Турцию. Также будет обсуждаться тема перебоев с транспортировкой товаров и предприняты шаги, целью которых будет выход турецких компаний на российский рынок, который покинули европейские компании.

Читайте также: Конец иллюзий о РФ. Что означает расширение НАТО

Вместе с этим считается, что будет реализована инфраструктура бизнес-встречи высокого уровня. Как напоминает СМИ, раньше Реджеп Тайип Эрдоган приглашал Путина на такую деловую встречу.

"В связи с этим ожидается визит Путина в Турцию в ближайшие дни", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Кремле сильно поменяли риторику, заявив о существовании территориальных споров с Украиной. Хотя раньше Россия утверждала и убеждала, что вопрос временно оккупированного Крыма был якобы окончательно закрыт.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.