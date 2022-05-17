ВСУ выбивают российских оккупантов на Луганщине, наносят большие потери

Захватчики вынуждены отступать в результате неудачных атак.

ВСУ выбивают российских оккупантов в Луганской области. Россияне несут большие потери. Подробности рассказал глава местной ОВА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

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"Кстати, штурмуя Горскую общину, россияне были вынуждены отойти, как и в районе Сиротино возле Северодонецка. Потери врага – многочисленные", – пишет политик.

По данным Гайдая, в это же время захватчики обстреливают жилые дома региона. В частности, артиллерийский обстрел врага повредил 9 домов в Горском и 6 домов в Золотом.

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Всего же, напоминает глава ОВА, за 16 мая ВСУ отбили 11 атак рашистов на востоке, уничтожив ЗРК "ТОР", 5 танков, 6 артиллерийских систем, в числе которых 3 РСЗО, автомобиль и 12 единиц боевой бронированной техники. А подразделения противовоздушной обороны сбили самолет Су-25 и 3 беспилотника.

Напомним, ранее Гайдай опубликовал последствия артиллерийского обстрела, который россияне совершили по Северодонецку и Лисичанску.

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