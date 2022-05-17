США предложили заменить эмбарго пошлинами на нефть из РФ

Так мировой рынок не испытает шок от прекращения поставок ресурса, а РФ потеряет часть дохода

Вместо введения полного эмбарго на российскую нефть Европа могла бы ввести пошлины на нее. С таким предложением выступили представители Минфина США на встрече министров финансов стран G7, сообщает Reuters.

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Отмечается, что пошлины позволят оставить российскую нефть на рынке, но снизят для Москвы доходность от ее продажи. С учетом того, что российская нефть и так продается с дисконтом (скидкой) по отношению к базовой цене, нефтяные прибыли России станут существенно ниже.

Американские чиновники признали, что ряд стран имеют "сильное желание прекратить покупать российскую нефть как можно скорее". Тем не менее, полное эмбарго со стороны ЕС приведет к глобальному росту цен на нефть.

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Кроме того, авторы идеи указывают, что дополнительная пошлина могла бы направляться в специальный фонд восстановления и реконструкции Украины. Т.е. доходы от российской нефти пойдут Украине.

Напомним, Еврокомиссия считает, что оплата газа рублями нарушает санкции ЕС. Руководство ЕС запретило странам-участницам платить россиянам в рублях.

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