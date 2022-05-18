В российской Госдуме хотят сделать государственным флаг СССР

Соответствующее предложение уже было внесено, но вместо аргументов – кремлевские нарративы.

Михаил Шеремет, так называемый депутат российской Госдумы от временно оккупированного украинского Крыма, предложил сделать флаг СССР государственным флагом России. Об этом сообщают росСМИ.

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Так, объяснить такую необходимость политик решил с помощью кремлевской пропаганды и нарративов. Он называет советский флаг "знаменем победы", которому "западные страны объявили войну".

Почему-то Шеремет считает, что запад якобы "боится" этого символа

"…который напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе. Я думаю, что настало время признать знамя Победы нашим государственным флагом", – говорит он.

Вместе с этим депутат решил вспомнить истории о том, что "деды воевали" во Второй мировой войне, а сейчас Россия якобы "противостоит" каким-то "неонацистам, возродившимся в Украине". Никаких доказательств он не приводит.

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Отдельно политик указал, что российским флагом он хоть и гордится, но мол флаг СССР сейчас тоже актуален в качестве "символа возрождения супердержавы".

Напомним, вчера, 17 мая, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высмеял подобные заявления российских политиков о "борьбе" и "победе" в Украине, дав ей определение – масштабные санкции, полная изоляция и эпические битвы за села. И такую "победу" Россия достигла ценой 30 тыс мертвых военных.

А говоря о попытках россиян оправдаться каким-то "нацизмом" в Украине, Подоляк напомнил, что в мире сейчас есть только один нацизм – российский, и это подтверждено даже документально.

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