Пентагон опроверг фейк РФ о применении лазерного оружия в Украине

Нет ни одного подтверждения громких заявлений россиян, говорят в оборонном ведомстве.

Официальный представитель американского Пентагона, контр-адмирал ВМС Джон Керби опроверг фейк РФ о якобы использовании российского лазерного оружия во время войны в Украине. Его слова прозвучали на брифинге.

Что предшествовало

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Вчера, 18 мая, вице-премьер-министр РФ Юрий Борисов заявил, что лазерные комплексы "Задира-16" якобы задействованы в войне против Украины. Мол они способны поражать силы физически.

"Они уже начинают поступать. Да, первые образцы уже используются (против Украины, - ред.)", – утверждал Борисов.

Разоблачение Пентагона

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По словам Керби, американское ведомство подобные заявления россиян подтвердить не может. Информации об использовании лазерных комплексов в Украине нет.

"Я не видел ничего, что бы подтверждало сообщение об использовании лазеров. Да, мы видели некоторые открытые сообщения прессы об этом, но мы не видели ничего, что бы подтверждало это", – объясняет представитель Минобороны США.

Ранее в МИД РФ заявили о готовности Москвы вернуться к переговорам, как только этого захочет Киев.

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