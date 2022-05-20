В Москве продолжают твердить о некой "растущей напряженности".

В Кремле придумали, чем ответить на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Это размещение воинских частей. Ответ России объявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передают росСМИ.

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Так, Шойгу продолжил кремлевскую пропаганду о некой "растущей напряженности", приплетая оборонную организацию НАТО.

"Заявки на вступление в НАТО подали наши ближайшие соседи Финляндия и Швеция. Таким образом в зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряженность", – говорит он.

После этого министр обороны заявил, что поэтому Москва решила применить "меры адекватного противодействия". И этими мерами является создание воинских частей.

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"До конца года в Западном военном округе будет сформировано 12 воинских частей и подразделений", – утверждает Шойгу.

Напомним, ранее США, Польша, Великобритания, Норвегия, Исландия и Дания заявили, что будут помогать Швеции и Финляндии в случае нападения на них до вступления в НАТО.

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