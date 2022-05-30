В ЕС договорились по эмбарго на российскую нефть, но есть нюансы – СМИ

Сначала будет введен "урезанный" вариант эмбарго, который, впрочем, расширят.

В Евросоюзе договорились по эмбарго на российскую нефть. Однако в решении есть некоторые нюансы. Что может принять ЕС, сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, который ознакомился с текстом документа.

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Согласно решению, Европейский Совет соглашается, что шестой пакет санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину будет распространяться на сырую нефть. Также запреты коснутся нефтепродуктов, которые поставляются из РФ в страны Евросоюза.

Однако из санкций пока будет исключена российская нефть, поставляемая по трубопроводу. Но и это временно, пишет Йозвяк.

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Согласно тексту соглашения Евросовета, необходимо как можно скорее рассмотреть вопрос о временном исключении для сырой нефти, которую поставляет Россия по трубопроводу.

Напомним, что на этом фоне в НАТО заявили, что никакие договоры с Россией больше не действуют. А потому Альянс будет наращивать столько сил на востоке, сколько нужно.

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