Политика беспокоит, что Киев отказался договариваться с рашистами по основным для них моментам.

Бывший президент РФ и нынешний зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведев придумал ответ на планы Украины освободить временно оккупированный Крым и часть Донбасса силовым путем. На фоне полномасштабной войны, провальных операций российской армии, ее огромных потерь и успехов ВСУ Медведев грозит Украине "разрушениями". Его слова передают росСМИ.

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Так, представитель Кремля обеспокоен тем, что Украина не хочет уступать России свои территории.

"Чем это грозит? Понятно, чем. К сожалению, это связано с жертвами, и с разрушениями, и, наконец, Украина может потерь и дополнительные территории в результате происходящего. В конечном счете это грозит Украине, - отказ договариваться, - на самом деле одним – утратой национального суверенитета", – считает он.

Медведев напомнил, что Украина отказалась договариваться с Россией о ключевых вопросах, для нее. Безосновательные территориальные уступки он считает "реалистичной позицией". На фоне уничтожения российской техники, армии, сильного санкционного давления и успехов ВСУ политик просит Киев "признать реалии", отказавшись от Крыма с Донбассом и выбрать нейтральную политику.

Также Медведев жалуется, что сначала на переговорах Украина согласилась на частичную демилитаризацию и "другие важные вещи", но затем переговоры остановила якобы "под влиянием призывов из Вашингтона и Брюсселя".

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Представитель Кремля предполагает, что возможность провести политического урегулирования падает.

На фоне заявлений Медведева в украинской разведке подсчитывали, что ВСУ зайдут в Крым до конца текущего года.

Советник главы Офиса президента и член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк указывал, что Украина будет воевать до победного финала, подчеркивая, что Украина в конечном итоге будет существовать в международно признанных границах. А президент Владимир Зеленский сказал, что целью Украины в войне является возвращение всех территорий

Вместе с этим союзники решили усилить военную поддержку Украины. ВСУ получат, в том числе, современные РСЗО HIMARS, способные поражать цели на расстоянии до 500 км, что подтверждал и Зеленский.

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