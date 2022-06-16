Шпиона ГРУ поймали при попытке внедриться в Гаагский трибунал

Россиянин притворялся бразильцем и пытался попасть на стажировку в суд, где рассматривают преступления РФ

Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) задержала российского шпиона, который пытался устроиться стажером в Международный уголовный суд в Гааге, где среди прочего расследуют военные преступления РФ в Украине. Об этом сообщает пресс-служба AIVD.

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"Упомянутый человек работает на ГРУ российской военной разведки, но он использовал бразильскую вымышленную личность для поездки из Бразилии в Нидерланды. AIVD считает его угрозой национальной безопасности”, – заявили в голландской разведке.

Отмечается, что российский шпион пытался пробраться в Нидерланды еще в апреле. Ему отказали во въезде в страну, посадили на обратный рейс и запретили возвращаться.

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Отмечается, что россиянин выдавал себя за гражданина Бразилии Виктора Мюллера Феррейру 1989 года рождения. Однако нидерландские спецслужбы выяснили, что на самом деле это Сергей Владимирович Черкасов 1985 года рождения.

В спецслужбе отметили, что Международный уголовный суд расследует военные преступления россиян в Украине и в Грузии.

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“По этим причинам тайный доступ к информации Международного уголовного суда был бы очень ценен для российских спецслужб. Нелегал должен был начать стажировку в МУС, что означало бы, что он будет иметь доступ к зданию и системам МУС", – отметили в AIVD.

Напомним, Арестович рассказал, что в Генштабе ВСУ работал российский шпион. В состав вражеской ВРГ входили два человека с двойным гражданством и завербованный ими сообщник.

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