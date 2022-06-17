Португалия не даст Украине оружия, но поможет иначе

В Лиссабоне рассказали, на что готовы ради Украины

Португалия готова оказать Украине поддержку в форме обучения украинских военных, но отправлять военную технику и материалы не будет. Об этом заявила министр обороны страны Элена Каррейрас на встрече НАТО в Брюсселе, пишет Euractiv.

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"В данный момент вопрос об отправке дополнительных военных материалов не обсуждается", — сказала она.

Португальский министр отметила, что сейчас обсуждается вопрос обучения украинских военных на территории самой Португалии". В частности португальцы готовы обучать экипажи для немецких танков "Leoaprd" и другой техники.

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"У нас уже есть оценка того типа обучения, которое мы можем предложить", — сказала министр.

В то же время Каррейрас отметила, что пока Киев не направлял в Лиссабон официальных запросов с конкретными списками необходимого оружия или помощи в обучении.

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"Если это решение Украины — а мы всегда работаем в этом направлении, то есть мы реагируем в соответствии с потребностями Украины — это обучение может быть предоставлено сразу", — сказала она.

Напомним, Франция передаст Украине еще 6 новейших САУ Caesar. Ранее французы уже передали Украине 12 таких машин.

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