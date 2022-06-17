Европа начала использовать запасы газа на зиму из-за сокращения российских поставок - СМИ

За неделю уровень хранилищ упал впервые с середины апреля.

В связи с сокращением поставок российского газа в Европе коммунальные предприятия начали использовать свои запасы, к которым обычно прибегают в пик зимнего сезона. Об этом сообщает Bloomberg.

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Издание ссылается на данные Gas Infrastructure Europe, что показателем энергетического кризиса является то, что уровень хранилищ впервые упал на этой неделе с середины апреля. Именно тогда трейдеры в основном начинают пополнять мощности.

"По состоянию на 14 июня европейские хранилища были заполнены примерно на 52%, а последние данные GIE свидетельствуют о снижении на один процентный пункт," - говорится в сообщении.

Как сообщает руководитель отдела стратегии товаров ING Groеp NV Уоррен Паттерсон, спад уровня хранилищ является тревожным сигналом для рынка, что может "поддерживать цены".

"Очевидно, что этого не должно происходить в сезон закачек," - подчеркнул Паттерсон.

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Россия сократила поставки клиентам в Италию, Германию, Францию ​​и Австрию.

Отметим, что РФ сократила газовые поставки в Германию, Италию, Австрию и Францию. Страна-агрессор заявила, то им якобы пришлось ограничить способность "Северного потока" по дну Балтийского моря "из-за технических проблем". Однако в ФРГ считают это "политически мотивированным" решением, которое направлено на повышение цен.

Ранее мы писали, что командиры РФ бросают оружие и отказываются воевать в Украине. Дезертирские настроения берут вверх, и офицеры бросают на произвол даже свой личный состав.