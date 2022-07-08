В Германии ответили, почему не реагируют на последние угрозы Путина

Идущая почти 5 месяцев война все говорит сама за себя, и без хозяина Кремля.

Спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт ответил, почему его страна не реагирует на последние угрозы российского диктатора Владимира Путина. Его слова прозвучали на брифинге, передает "Укринформ".

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Политик говорит, что война в Украине, которую мир наблюдает вот уже почти 5 месяцев, "говорит сама за себя и против российского президента".

"Думаю, это часть риторики войны, которой не нужно давать интерпретаций", – ответил он на просьбу прокомментировать слова Путина.

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Напомним, накануне российский диктатор пытался убеждать россиян, что якобы оккупационная армия "чего-либо серьезного пока что не начинала".

Странные заявления Путина, чья истощенная армия терпит постоянные неудачи и несет огромные потери на фоне успехов ВСУ, прокомментировали в Офисе президента Украины. Диктатору напомнили о потерях: до 117 тыс раненых, около 37 тыс убитых военных и 12 ликвидированных наемников.

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