Эстония и Финляндия объединят ракетные комплексы береговой охраны

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что данное решение позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей.

Эстония совместно с Финляндией будут объединять ракетные комплексы береговой охраны в рамках ранее анонсированной интеграции оборонных планов. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью финской газете Iltalehti, пишет Европейская правда.

"Мы должны интегрировать свои ракетные комплексы береговой обороны. Дальность действия эстонских и финских ракет больше ширины Финского залива. Это значит, что мы объединим нашу противоракетную оборону и будем делиться друг с другом всей информацией", - отметил он.

По его словам, данное решение позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей.

"Балтийское море станет внутренним морем НАТО, когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО. Ситуация изменится", - заявил Певкур.

Издание пишет, что финны и эстонцы планировали совместную береговую оборону еще в 30-х годах, но тогда обеим странам не хватало союзников. В НАТО в защите Эстонии и Финляндии принимают участие такие государства, как США и Великобритания.

Напомним, в Финляндии прошли учения с союзниками по НАТО.

Также сообщалось, что на территории Эстонии разместится дивизия НАТО.

Новини от Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet