Бряцание ядерным оружием должно быть прекращено – генсек ООН

Антониу Гутерриш не указал, какое из ядерных государств этим занимается

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал "прекратить бряцать ядерным оружием", не указав, какой агрессор занимается этим.

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Об этом говорится в заявлении, опубликованном после встречи послов в Совете безопасности ООН.

По его мнению, мир сейчас находится "в максимально опасном моменте", и все ядерные страны должны взять на себя обязательство не применять первыми ядерное оружие.

"Бряцание ядерным оружием должно прекратиться. Нужно сесть за стол переговоров, чтобы ослабить напряженность и положить конец гонке ядерных вооружений раз и навсегда. Разрабатывая нашу новую повестку дня для мира, давайте покажем, что мы извлекли уроки из прошлого", – сказал генсек ООН.

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Генеральный секретарь Антониу Гутерриш подчеркнул, что дипломатия и диалог приносят желаемый результат даже на фоне конфликта. В качестве примера он привел соглашения по вывозу украинской сельхозпродукции, а также продовольствия и удобрений из России. Он призвал использовать те же инструменты, чтобы урегулировать ситуацию на Запорожской атомной станции. Гутерриш еще раз подтвердил – Организация объединенных наций обладает в Украине необходимыми ресурсами, чтобы обеспечить безопасный визит инспекторов Международного агентства по атомной энергии в Энергодар.

Как мы писали ранее, Владимир Зеленский провел встречу с Антониу Гутерришем во Львове